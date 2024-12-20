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«Печень захлебнется»: нарколог объяснил, как избежать последствий новогодней ночи

Нарколог Шуров: от похмелья больше мучаются те, кто пытается замедлить опьянение
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Depositphotos

Невозможно защититься от переизбытка алкоголя в организме с помощью различных лайфхаков, которые якобы замедляют всасывание спиртного. Люди, которые стремятся выпить много, но не опьянеть, только больше страдают от похмелья, объяснил психиатр, нарколог Василий Шуров. Главное знать норму чистого спирта, которую способна переработать печень, заявил он Общественной Службе Новостей.

Стопроцентно избежать последствий от слишком большого количества алкоголя можно только вообще от него отказаться, отметил врач. Если человек не может этого сделать, то нужно понимать, что печень может переработать максимум 10 мл чистого спирта в час, что равно бокалу вина.

«Все, что больше – печень захлебнется, будет состояние интоксикации, — подчеркнул Шуров. — Все остальное демагогия: съесть кусок масла, наесться, как-то замедлить всасывание».

Чтобы снизить риски перебрать со спиртным, врач посоветовал не сидеть за столом часами, выбрать другой отдых — например, посмотреть фильм или покататься на коньках, а также не закупать алкоголь ящиками. Важно не общаться с алкоголиками, которые стремятся всех напоить, и помнить, что спиртное – это яд, интоксикант.

Ранее врач развеял главные мифы о борьбе с похмельем.

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