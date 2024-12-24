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Врач объяснила, в чем главная опасность усилителя вкуса для здоровья человека

Диетолог Королева: глутамат натрия вредит психике человека
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Глутамат натрия Е621 или усилитель вкуса, вопреки распространенному мнению, не вредит напрямую здоровью человека, что подтверждается исследованиями, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Однако регулярное потребление добавки возбуждает и утомляет нервную систему, а также вызывает зависимость, объяснила она Общественной Службе Новостей.

Недомогание от глутамата натрия испытывают только люди с индивидуальной непереносимостью, считает врач. По ее словам, в любом случае поступление доставки в организм вызывает перевозбуждение рецепторов в дофаминовых структурах головного мозга. Если постоянно перебарщивать, то это приведет к нестабильному состоянию психики.

«Ощущение перевозбуждения запоминается, и у людей, желающих снова получить эти острые эмоции, формируется некая привязанность к продуктам и блюдам с этой добавкой», — объяснила Королева.

Постоянное включение глутамата натрия в рацион приводит к ухудшению здоровья, падению работоспособности и психической стабильности. Также человек из-за этой добавки съедает больше, а это уже грозит набором веса.

Иногда глутамат натрия употреблять можно, так как в небольших количествах он безвреден. Но на постоянно основе лучше отдать предпочтение более привычному усилителю вкуса – обычной соли, заключила врач.

Ранее врач рассказала о пользе «вредного» усилителя вкуса.

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