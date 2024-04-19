Врач рассказала о пользе «вредного» усилителя вкуса

Глутамат натрия не вредит здоровью, а при правильном применении может принести косвенную пользу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева.

Глутамат натрия — пищевая добавка для усиления мясного вкуса. Его добавляют в готовые продукты (быстрого приготовления, чипсы, колбасы), а также используют в составе приправ или в чистом виде в азиатской кухне. Есть мнение о том, что глутамат натрия может привести к мигрени, астме, набору веса, диабету и раку.

«На сегодняшний день отсутствуют убедительные доказательства отрицательного влияния глутамата натрия на организм человека. Те доказательства вреда, которые были получены, основаны на экспериментах над животными, причем количество глутамата в опытах было примерно в 20 раз больше, чем его может получить человек из еды. Кроме того, он может повысить качество диеты. Например, глутамат можно добавить в заправку к овощному блюду для улучшения вкуса, что будет способствовать увеличению количества клетчатки в рационе», — рассказала Чухачева.

С этим согласна нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова.

«Глутамат натрия содержит в три раза меньше натрия, чем поваренная соль. Когда он используется в сочетании с небольшим количеством поваренной соли, это может помочь снизить общее количество натрия в рецепте на 40%, сохранив при этом вкус. Избыток натрия приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, в том числе к повышению артериального давления», — рассказала Давыдова.

Глутамат натрия является одним из наиболее тщательно изученных пищевых ингредиентов, и сотни исследований подтверждают его безопасность, добавила Давыдова.

«Глутамат представляет собой натриевую соль обычной глутаминовой аминокислоты, которая естественным образом присутствует в нашем организме и продуктах, например помидорах, сыре, в богатой белком пище. Сам глутамат натрия получают путем ферментации крахмала, сахарной свеклы, сахарного тростника или патоки. Этот процесс аналогичен тому, который используется для приготовления, например, йогурта», — объяснила Давыдова.

По данным Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), глутамат натрия в целом считается безопасным. Допустимая доза глутамата натрия установлена на уровне 30 мг/кг массы тела в день, — это значительно больше, чем человек употребляет на регулярной основе.

Врач назвала главную причину гастрита, и это не чипсы.