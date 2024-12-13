В ГД одобрили проект об усилении наказания за вовлечение детей в преступность

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Об этом говорится в решении комитета.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект», — сказано в решении.

Предлагаемые поправки должны увеличить срок лишения свободы для преступника, вовлекшего в незаконное деяние подростка, не достигшего 14 лет. За такое нарушение закона предлагают увеличить наказание с четырех до девяти лет лишения свободы.

В сентябре сообщалось, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в совершение преступлений. В соответствующие статьи уголовного кодекса (150 и 151 УК РФ) предлагалось добавить пункт об использовании информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, для вербовки детей.

Ранее в Думе предложили уголовно наказывать за вовлечение детей в курение.