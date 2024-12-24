Сбер назвал 20 лучших городов и регионов России по ESG-индексу

Сбер и ВЭБ.РФ составили рейтинг лучших городов и регионов России по ESG-индексу, сообщает пресс-служба банка. В основе ESG-индекса, который объединил 85 регионов и 250 городов России, лежат показатели индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ, а также ESG ренкинга субъектов РФ Сбера.

Рейтинг составлялся по 16 комплексным факторам, которые объединили в 3 категории: управление, общество и окружающая среда. Лидерами стали 20 регионов и городов, у которых все три блока находятся на высоком уровне.

Лидерами в блоке «Окружающая среда» стали Москва и Московская область, Нижегородская и Ульяновская области, а также Татарстан и Адыгея. Регионы завоевали лидерство благодаря внедрению цифровых решений в городскую инфраструктуру и для сохранения природных богатств, климатические проекты и использование ответственного финансирования для решения социальных и других задач городов и регионов. Так, к примеру, Москва за два года увеличила на 89% долю отходов, направленных на утилизацию, а Нижневартовск – в два раза. Другой лидер блока — Нижегородская область — поднялась на 4 позиции за несколько лет по показателю «лесные ресурсы и биоразнообразие».

В блоке «Общество» лучшими стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа благодаря внедрению ИИ-решений в социальную сферу и городское хозяйство, использованию ГЧП для комфортной городской среды и развития социальной инфраструктуры, а также потенциалу малых и исторических городов.

К примеру, Ямало-Ненецкий автономный округ, города Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали высокие показатели по уровню доходов и занятости населения, а Чеченская республика, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь лидерские позиции по комфортным условиям жизни и безопасности. Нижегородская область более чем в 2,5 раза за два года, а Ханты-Мансийск более чем в 4.6 раза за год улучшили свои показатели по направлению «образование и культура».

В блоке «Управление» в число лидеров вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Татарстан, а также Ростовская и Новосибирская области. Регионы получили высокую оценку благодаря внедрению в стратегические документы региона подходов устойчивого развития и ESG, а также использование цифровых помощников на основе ИИ для улучшения государственных и муниципальных услуг. Так, по цифровизации Кабардино-Балкария улучшила показатели более чем в три раза за два года, а среди городов лидирует Новокузнецк с положительной динамикой в 82%. Инвестиционный климат лучше всего в Москве и Нижегородской области.

Как отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская, в 2024 году банк обновил индекс с учетом принятых национальных целей развития России.

«В следующем году мы планируем продолжить экспертные обсуждения методологии с более чем 20 городами и регионами, и завершить синхронизацию показателей индекса с целевыми показателями наццелей», — сказала она.

Липская добавила, что за 2 года исследований в Сбере заметили активную реализацию проектов устойчивого развития в городах и регионах.

«Наш индекс, который выступает как ориентир для оценки собственного прогресса на пути устойчивого развития, будет полезен и городам и регионам. Ведь мы все стремимся к общему результату – повысить качество жизни и благополучие людей», — отметила она.

Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП добавил, что по итогам обновления данных 2024 года и в динамике мы фиксируем, что устойчивое развитие городов все более фокусируется на запросах обычной семьи.

«Это абсолютно созвучно повестке ВЭБа — от активного участия в масштабных президентских и правительственных программах строительства школ и обновления электротранспорта до привлечения частных инвестиций в развитие социальной сферы, в том числе через инструментарий ГЧП», — отметил он.

В рейтинге принимали участие 85 регионов и 250 городов России.