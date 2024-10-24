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Мужчине из Ростовской области, державшему в рабстве 18 человек, предъявили обвинение

В Ростовской области предъявили обвинение цыгану, который держал в рабстве людей

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Пресс-служба ФСБ России

В Ростовской области местного жителя могут арестовать в рамках дела об использовании рабского труда. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Ходатайство о том, чтобы поместить фигуранта под стражу, направлено в суд. Мужчине уже предъявили обвинение. Помимо этого, следователи уже провели очные ставки, в рамках которых пострадавшие указали на задержанного.

«Также следователи в взаимодействии с сотрудниками полиции дополнительно устанавливают лиц, которые могли пострадать от действий фигуранта», – поделились в ведомстве.

В использовании рабского труда обвиняют местного фермера-цыгана. По данным источников, мужчина удерживал 18 человек в ужасных условиях и заставлял поклоняться ему.

Известно, что ранее правоохранители уже обращали внимание на цыгана. Его привлекали к ответственности за похищение человека. Помимо этого, его объявляли в федеральный розыск, но он обходился лечением в психиатрической больнице.

Ранее в Следственном комитете организовали проверку после того, как в Тюменской области нашли мужчину, который находился в рабстве.

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