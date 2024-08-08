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Россиянка взяла в рабство двух женщин и заполучила их московскую квартиру

В Подмосковье двух женщин взяли в рабство и украли у них квартиру

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Depositphotos

Жительницу Подмосковья заподозрили в том, что она держала в рабстве двух женщин и украла у них московскую квартиру. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, мать с дочерью с января 2021 года по август 2023 года проживали в частном доме в Раменском у знакомых в связи с невозможностью жить в собственной квартире в Москве. Однако на протяжении всего периода собственница жилища лишала гостей возможности свободно покидать помещение и принуждала их безвозмездно работать на ферме.

В апреле 2022 года собственница дома путем обмана вынудила мать и дочь переписать на нее московскую квартиру. При этом женщина так за нее и не заплатила.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном удержании, мошенничестве и использовании рабского труда. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее двух бизнесменов обвинили в использовании рабов в Новосибирской области.

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