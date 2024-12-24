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Пробы морской воды на Кубани после разлива мазута не соответствуют нормам

Роспотребнадзор заявил, что пробы морской воды на Кубани не соответствуют нормам
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Алексей Майшев/РИА Новости

Пробы морской воды в Краснодарском крае после разлива мазута в Черном море не соответствуют санитарно-химическим показателям. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Надзорный орган продолжает контролировать объекты внешней среды и каждый день проводит лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов в крае, рассказали там.

«По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, не соответствующие санитарно-химическим показателям», — говорится в сообщении.

При этом пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют нормам, подчеркнули в ведомстве.

Накануне управление Роспотребнадзора по краю сообщало, что взяло пробы воды на пляжах станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория «Высокий берег», а также на центральном пляже Анапы. Все пробы соответствовали санитарным требованиям, заявили там.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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