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Русский язык стал седьмым по распространенности в мире

Институт Пушкина: русский язык стал седьмым по распространенности в мире
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Илья Питалев/РИА Новости

Государственный институт имени Пушкина сообщил, что русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира. Слова исполняющего обязанности ректора вуза Никиты Гусева приводит РИА Новости.

«По параметру «распространенность языков мира» русский язык занимает седьмое место», — сказал он.

По его словам, данный параметр учитывал число говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным.

Также учитывался ареал распространения языков и число стран, где они используются.

24 декабря стало известно, что иностранных студентов с апреля 2025 года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка для поступления в вузы, соответствующий приказ подписал министр образования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По данным Минобрнауки, в вузах РФ в настоящее время обучаются 380 тысяч студентов из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной.

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