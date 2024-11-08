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Врач достал жука из уха пациента, жаловавшегося на слух

Mirror: в Англии из уха жалующегося на слух мужчины достали жука

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В Англии врач достал жука из уха пациента, жаловавшегося на слух, пишет Mirror.

Во время планового удаления серной пробки из уха пациента врач из Лестера, доктор Нил Райтате сделал открытие. Проводя процедуру, он заметил странный черный объект, который оказался жуком пшеничным долгоносиком.

Мужчина, который обратился за помощью из-за проблем со слухом, не подозревал о присутствии насекомого в своем ухе. Врач объяснил, что хотя ушная сера обычно отталкивает насекомых, в этом случае она послужила ловушкой.

После процедуры пациент почувствовал себя значительно лучше, но выразил беспокойство по поводу того, что подобное может произойти вновь.

Специалисты предупреждают: жужжание или ощущение ползания в ухе могут указывать на наличие насекомого внутри, и в таких случаях важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Индии врачи достали из желудка мужчины живого таракана.

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