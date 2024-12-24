Археолог рассказал, что у берегов Португалии лежат сотни кораблей с сокровищами

Археолог Александр Монтейру заявил, что у берегов Португалии лежит 250 кораблей с сокровищами. Его слова передает Observador.

«Около 250 кораблей с сокровищами затонуло в водах архипелагов Азорских островов и Мадейры, а также у материкового побережья Португалии», — поделился Монтейру.

Отмечается, что археолог создал базу из 8620 кораблекрушений, которые произошли у побережья Португалии с 1500 года. По его словам, у берегов материка находятся по меньшей мере 250 кораблей, на которых есть сокровища.

Монтейру утверждает, что обнаружил останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, затонувшего в 1615 году у острова Фаял на Азорах.

До этого в Белом море в ходе экспедиции «Помни войну» обнаружили советский пароход «Поморье», который затонул 22 августа 1941 года.

Ранее исследователи нашли сокровище в обломках «Титаника».