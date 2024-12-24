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Роскачество обнаружило в пряниках канцероген и пестициды

Роскачество обнаружило канцероген и пестициды в пряниках двух производителей
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Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Роскачество обнаружило в пряниках канцероген акриламид и пестицид. Об этом сообщил ТАСС.

В материале говорится, что специалисты проверили пряники 20 популярных торговых марок по 437 показателям.

Эксперты рассказали, что провели наличие акриламида в продукции, так как он может образоваться во время тепловой обработки в продуктах с высоким содержанием углеводов. Согласно стандарту Роскачества, содержание акриламида должно составлять не более 800 мгк на 1 кг.

По этому показателю не соответствовали пряники одной торговой марки — «Русские пряники».

Следовые количества пестицида (пиримифос-метила) выявлены в пряниках под брендом «Полет». Производитель заявил, что это не является нарушением обязательных требований, однако это не соответствует стандарту Роскачества.

По словам экспертов, они не выявили грубых нарушений по итогам исследования — ни в одном товаре не было обнаружено плесени, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей, превышения по содержанию микроорганизмов, микотоксинов и трансжиров.

При этом также нет и претендентов на государственный «Знак качества».

Производитель товара под брендом «Русские пряники», в продукции которого был выявлен канцероген, приостановил поставки некачественной продукции, а также усилил контроль за качеством продукции и входного сырья, добавили в Роскачестве.

Ранее ученые нашли невиданное количество вредных химикатов в популярных носимых устройствах.

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