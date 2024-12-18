Ученые нашли невиданное количество вредных химикатов в популярных носимых устройствах

Американские ученые из Университета Нотр-Дам в штате Индиана обнаружили высокое содержание токсичного химиката семейства ПФАС в ремешках умных часов и фитнес-трекеров. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

Специалисты узнали, что браслеты из синтетического каучука насыщены перфторгексановой кислотой (ПФГК). ПФГК относится к категории пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), называемых «вечными химикатами» за крайне высокую стойкость к распаду. Эти вещества могут накапливаться в организме и способствовать развитию рака, заболеваний эндокринной и репродуктивной систем организма, а также нарушениям развития плода.

ПФАС широко применяются в производстве различных потребительских товаров благодаря их способности придавать материалам водо- и жироотталкивающие свойства.

В ходе экспериментов команда проанализировала 22 ремешка для носимых устройств различных марок и нашла ПФГК в девяти из них.

Оказалось, что более дорогие (дороже $30) образцы содержали больше ПФГК, чем доступные (дешевле $15) аналоги. Средняя концентрация химического вещества составила около 800 частей на миллиард, а в одном из браслетов она превысила 16 тыс. частей на миллиард.

По словам ученых, они раньше не сталкивались ни с одним контактирующим с кожей продуктом, в котором содержалось бы более 1000 частей ПФАС на миллиард.

Дополнительную тревогу вызывает и тот факт, что многие пользователи носимых устройств не снимают их на ночь, поскольку электроника помогает отслеживать качество сна и другие показатели организма.

Специалисты рекомендовали владельцам фитнес-трекеров и умных часов по возможности выбирать браслеты без фторэластомеров, которые содержат ПФГК.

Ранее ученые выяснили, что химикаты в составе пластика могут вызывать нарушения сна.