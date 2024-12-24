Психолог рассказала, стоит ли детям писать письма Деду Морозу

Психолог Игонина: письма Деду Морозу развивают у детей память и логику

В преддверии Нового года родителям следует предложить ребенку написать письмо Деду Морозу, поскольку это хорошая развивающая практика. Совместное составление послания волшебнику развивает память, мышление, мелкую моторику, логику и речь. Об этом в интервью РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«До наступления заветного праздника можно вместе читать зимние сказки — причем писателей разных стран, учить стихи, вырезать снежинки для украшения окон, мастерить бумажные фонарики и гирлянды, рисовать новогодние сюжеты, придумывать поздравительные открытки членам семьи», — посоветовала Игонина.

Она добавила, что детям, особенно дошкольного возраста, очень важно верить в сказку и мечтать, поскольку это позволяет развивать фантазию и творческий потенциал.

Согласно результатам недавнего исследования, большинство российских родителей стремятся сделать так, чтобы их дети верили в Деда Мороза — об этом сообщили 74% респондентов. Из них 92% помогают своему ребенку написать письмо зимнему волшебнику.

Отправляют письма адресату самыми разными способами — к примеру, специальные почтовые ящики используют 32% опрошенных, через морозилку передают 31%, а другие оставляют письма под подушкой, выбрасывают в окно или уносят «на почту».

Ранее психолог рассказала, как объяснить ребенку, почему Дед Мороз принес не тот подарок.