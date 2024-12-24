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В Госдуме предупредили о риске отравления новогодними блюдами

Депутат Леонов призвал не хранить новогодние блюда по 10 дней
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние каникулы велика опасность пищевого отравления, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Депутат посоветовал не хранить подолгу приготовленные на Новый год блюда и выбирать к праздничному столу безопасный алкоголь.

«К сожалению, новогодние праздники — острый период для медиков, потому что очень много обращений от граждан по разным вопросам, начиная от отравлений, в том числе алкоголем, суррогатами алкоголя. Поэтому нужно аккуратнее выбирать место, где покупать спиртные напитки. Отравления различными продуктами питания, в том числе и теми, которые давно лежат в холодильнике. У нас наготовят на Новый год, потом 10 дней едят. И периодически возникают ситуации, когда продукты портятся и люди получают отравление», — сказал Леонов.

Депутат также призвал к осторожности россиян, планирующих в праздничные дни заниматься зимними видами спорта.

«Много обращений к врачам и с травмами, связанными с, так скажем, шумной встречей Нового года и с какими-то спортивными развлечениями. Поэтому надо просто беречь себя, в удовольствие провести время с семьей, со своими близкими друзьями, знакомыми. Насладиться семейными вечерами и отдохнувшими выйти в январе на работу и работать на благо нашей страны», — заключил Леонов.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам не переедать за новогодним столом.

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