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Илон Маск предложил «Википедии» $1 млрд за смену названия

Илон Маск предложил «Википедии» сменить название на неприличное за $1 млрд

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск предложил «Википедии» поменять свое название за $1 млрд. Об этом он написал на странице своей соцсети X (бывший Twitter).

При этом в качестве альтернативы предприниматель предложил неприличное название.

«Я дам им миллиард долларов, если они сменят свое название на «Дикипедию», — заявил Маск.

Dick — вульгарное обозначение мужского полового органа в английском языке.

В прошлом году Илон Маск раскритиковал «Википедию» за предвзятое редактирование статей, посвященных скандалу с сыном президента США Хантером Байденом.

До этого основатель «Википедии» Джимми Уэйлс сказал, что Маск «совершенно неверно» фиксирует проблемы у соцсети Twitter. По его словам, у Twitter «реальная проблема с троллингом и оскорблениями, а не с недостатком свободы слова».

В октябре 2023-го Маск заподозрил «Википедию» в нецелевом расходовании средств. Он написал, что Wikimedia Foundation «хочет так много денег» вовсе не для работы онлайн-энциклопедии.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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