В Британии раскрыли связанную с Россией систему отмывания денег

В Великобритании раскрыли схему отмывания денег с миллиардными оборотами. Ей пользовались наркоторговцы и подсанкционные лица, а управляли выходцы из России, сообщает The Independent.

По данным издания, системой пользовались русскоязычные хакеры для превращения криптовалюты в наличные и активы, уличные банды в Великобритании, которым нужно было отмыть реальные деньги, а также попавшие под санкции россияне и даже сотрудники RT и российские шпионы в разных странах.

Сеть охватывала 30 стран, средства часто переводились через Ближний Восток, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. Управление осуществляли выходцы из России — Екатерина Жданова и Георгий Росси.

«Считается, что они оба заработали миллионы фунтов стерлингов на отмывании денег, беря около трех процентов за транзакции на миллиарды фунтов», — пишет The Independent.

Жданова в прошлом году была арестована во Франции, до того она попала под санкции США. Местонахождение Росси неизвестно.

На данный момент в Великобритании произведено 84 ареста и изъято £20 млн.

30 ноября сообщалось, что около 10% всех благотворительных взносов, получаемых политическими партиями Великобритании, приходят от сомнительных источников.

Ранее МИД Великобритании объявил борьбу отмыванию «грязных иностранных денег».