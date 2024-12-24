Союз пациентов РФ: аптеки стали заменять россиянам поликлиники

Союз пациентов РФ: две трети россиян ходят в аптеку, как в поликлинику

Российские аптеки – это в первую очередь торговые сети, а не звенья системы здравоохранения. На фоне того, что россияне заменяют ими медучреждения, это создает проблемы, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в пресс-центре НСН.

«Сегодня аптеки являются представителями не системы здравоохранения, а ретейла. Это как торговые сети, что создает определенные трудности, так как около трети пациентов обращаются в аптеки вместо поликлиники», — заявил Власов.

По его мнению, важно добиваться того, чтобы государственных аптек в стране было больше, чем частных. Также он призвал улучшать регулирование аптечного сектора, значение которого в глазах пациентов приравнивается к поликлиникам.

Напомним, по данным Ассоциации независимых аптек, в России насчитывается порядка 82 тысяч аптечных учреждений. Однако в то же время сохраняется сильный дефицит кадров на фармацевтическом рынке, а также существуют населенные пункты, где нет ни одной аптеки.

Ранее Минздрав поручил мониторить обеспеченность аптек жизненно важными лекарствами.