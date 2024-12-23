В России заявили о нехватке фармацевтов при рекордном росте числа аптек в регионах

В России сохраняется дефицит кадров на фармацевтическом рынке, а также существуют населенные пункты, где нет ни одной аптеки. Эти проблемы актуальны, несмотря на то, что в целом по стране число аптечных пунктов достигает рекордных показателей, сообщила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, председатель комитета по фармацевтической деятельности московского отделения «Деловой России» Виктория Преснякова.

«В этом году мы превысили цифру в 80 тысяч аптек, сейчас у нас около 82 тысяч аптечных учреждений на рынке России, что является рекордом», — заявила эксперт в пресс-центре НСН.

В целом фармацевтическая отрасль в России выстояла на фоне непростой ситуации: количество отечественных препаратов значительно увеличилось, добавила Преснякова. Однако проблемой остается неравномерное распределение торговых точек по стране — к примеру, в городах-миллионниках иногда на 1,5 км приходится 11 аптек, а в некоторых населенных пунктах регионов нет ни одной.

«Также на российском фармрынке мы наблюдаем сильный дефицит кадров», — констатировала эксперт.

До этого гендиректор «DSM Group» Сергей Шуляк сообщил, что в последнее время жители России изменили подход к покупке лекарств, выбирая более дорогие и эффективные препараты. Также он отметил, что аптечные сети сегодня активно открываются не только в областных центрах, но и в отдаленных населенных пунктах, а доступность лекарственных препаратов растет.

Ранее фармацевты объяснили пропажу из российских аптек психотропных лекарств.