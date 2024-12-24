В США распродали подгузники для взрослых, позволяющие не отлучаться в туалет на концерте

Independent: в США распродали подгузники для взрослых, в которых можно прийти на концерт

В США за считанные минуты раскупили подгузники для взрослых, которые избавляют посетителей концертов от необходимости ходить в туалет, пишет Independent.

Подгузники для взрослых, созданные для удобства посетителей концертов, были мгновенно распроданы после выхода в онлайн-продажу. Продукт, получивший название Pit Diaper, был разработан компанией Liquid Death, известной своим газированным напитком, и стал настоящим хитом среди любителей музыки.

Как рассказали авторы идеи, на фестивалях и многолюдных концертах необходимость посетить туалет может стать настоящей проблемой. Однако теперь, благодаря инновационному решению, поклонники музыки могут забыть о неудобствах всего за $75.

«Если вы были на концерте, то знаете, что самое страшное место — это не мошпит, а туалет», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что уникальный дизайн черных подгузников из «кожи без жестокого обращения» украшен металлическими заклепками, цепочкой и вышитым золотым черепом.

Ранее в Японии начали продавать туалетную бумагу, сделанную из использованных подгузников.