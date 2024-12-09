В Японии начали продавать туалетную бумагу, сделанную из использованных подгузников, пишет Mainichi.

Частная компания в Японии разработала первую в мире туалетную бумагу, производимую из переработанных использованных подгузников. Эта инициатива, направленная на защиту окружающей среды, стала результатом сотрудничества между городами Сибуши и Осака в префектуре Кагосима.

Проект стартовал в апреле 2024 года, когда два муниципалитета внедрили совместную систему управления отходами, отделяя одноразовые подгузники от остального мусора. В результате, с апреля по сентябрь было собрано 98 тонн гигиенических изделий.

Процесс переработки включает стерилизацию, дезодорирование и отбеливание собранных материалов, превращая их в подобие новой целлюлозы. После этого переработанные материалы отправляются на завод, где их смешивают с переработанной бумагой для производства конечного продукта. Таким образом, в течение только первых двух месяцев было выпущено около 30 тысяч рулонов.

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