В Туле подросток выдумал свое похищение и требовал у бабушки 3 млн рублей

Тульский подросток выдумал собственное похищение и пытался заставить бабушку заплатить за него 3 млн рублей выкупа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в сентябре 2024 года 18-летний юноша позвал знакомого в заброшенное нежилое здание в поселке Скуратовском. Парень заявил товарищу, что хочет снять ролик для соцсетей. После этого улегся на пол, попросил друга связать руки и ноги изолентой и несколько раз ударить. Смонтировав ролик, подросток отправил его своей бабушке от имени похитителей и потребовал 3 млн рублей в качестве выкупа.

Пенсионерка поверила в похищение и обратилась в полицию, юношу задержали в компьютерном клубе спустя несколько часов. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, суд освободил обвиняемого от назначенного наказания в виде 2 лет лишения свободы условно, применив к нему меры воспитательного воздействия до достижения им 18 лет.

Ранее в Новосибирской области подросток потерялся во время пробежки и заявил о похищении.