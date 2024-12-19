Российские родители рассказали, как поддерживают веру детей в Деда Мороза

Большинство российских родителей стремятся сделать так, чтобы их дети верили в Деда Мороза – об этом сообщили 74% участников соответствующего опроса. Из них 92% помогают своему ребенку написать письмо зимнему волшебнику, приводит RT результаты исследования.

Отправляют письма адресату самыми разными способами – к примеру, специальные почтовые ящики используют 32% опрошенных, через морозилку передают 31%, а другие оставляют письма под подушкой, выбрасывают в окно или уносят «на почту».

Профессионального актера для роли Деда Мороза нанимают 32% опрошенных родителей. 49% кладут подарки под елку и инсценируют приход Деда Мороза, оставляя следы на окне и полу. Еще 26% родителей пишут детям ответные письма от лица волшебника.

Также родители рассказали, что создать у детей новогоднее настроение и веру в Деда Мороза им помогает поход на городскую елку. Еще 39% рассказали, что предпочитают небольшие камерные праздники, а 36% покупают билеты на массовые новогодние шоу. Представления во дворе, школе и детсаду организуют 14% респондентов.

Что касается сумм, которые родители тратят на подарки детям, то у большинства на эти цели уходит от 5 до 10 тыс. руб. (52%). Самыми популярными подарками стали игрушки, конструкторы, настольные игры.

Исследование аналитического центра «АльфаСтрахование» подготовлено на основе ответов более 1,5 тыс. россиян, у которых есть дети.

Напомним, психологи считают, что детей и подростков, которые продолжают верить в существование Деда Мороза, не нужно принудительно возвращать в реальность. Важно, что такие «тайны жизни» открываются не в конкретном возрасте, а по мере взросления ребенка, поэтому этот процесс индивидуальный.

Ранее педагог ответила, нужно ли говорить детям, что Деда Мороза не существует.