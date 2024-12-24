Девушка-подросток не проснулась после распития водки с взрослым сожителем в Петербурге

РЕН ТВ: в Петербурге девушка-подросток не проснулась после распития водки

В Петербурге 16-летняя девушка не проснулась после распития водки с 25-летним сожителем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, сожитель девушки-подростка рассказал, что 22 декабря они вместе распивали водку. После возвращения в коммунальную квартиру, где они вместе жили с октября текущего года, несовершеннолетней стало плохо, и она легла спать.

На следующий день мужчина обнаружил, что девушка не дышит, и позвонил в экстренные службы. Отмечается, что с родителями несовершеннолетняя не общалась.

Мужчину задержали по административной статье о мелком хулиганстве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, причины произошедшего с девушкой установят по результатам проведения экспертиз.

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