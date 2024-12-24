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В Хабаровском крае домашние собаки искусали пенсионерку

В Хабаровском крае пенсионерку не спасли после нападения собак
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Depositphotos

В Хабаровском крае собаки напали на 68-летнюю женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский Ванинского района. Соседи обнаружили местную жительницу со следами укусов, но спасти ее не смогли.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводится осмотр места и другие необходимые мероприятия. Личность предполагаемой хозяйки собак установлена.

Как сообщает kp.ru, предположительно, животные напали на женщину незадолго до обнаружения. По одной из версий, пострадавшая отправилась на улицу, чтобы отогреть колонку.

«В этот момент на нее кинулась свора собак, отбиться от которой у пенсионерки не было шансов», – сообщается в публикации.

По словам представителя СК РФ по региону, собаки были домашними, соседскими. Их хозяйку могут привлечь к ответственности за свободный выгул.

Ранее в Петербурге мужчина жестоко избил свою собаку.

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