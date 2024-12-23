В Петербурге мужчина жестоко избил свою собаку

В Петербурге полиция ищет хозяина, избившего собаку на площадке

В Петербурге неизвестный избивал собаку на площадке около многоэтажек. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в ЖК «Pulse Premier» в Невском районе. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина держит на поводке собаку и избивает ее ногами. При этом питомец не проявляет какой-либо агрессии в ответ.

По словам местной жительницы, подобное происходит не в первый раз. Она уже видела, как хозяин ранее пинал животное.

Петербуржцы уже написали заявление в полицию. В МВД после обращения отреагировали на ситуацию.

«Полицией приняты меры к поиску хозяина собаки. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение», – сообщается в публикации.

Помимо полиции, люди хотят обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру. Также они свяжутся с зоозащитными организациями, которые поспособствуют изъятию животного у владельца.

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