Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина жестоко избил свою собаку

В Петербурге полиция ищет хозяина, избившего собаку на площадке
close
Shutterstock/Pavel Hlystov

В Петербурге неизвестный избивал собаку на площадке около многоэтажек. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в ЖК «Pulse Premier» в Невском районе. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина держит на поводке собаку и избивает ее ногами. При этом питомец не проявляет какой-либо агрессии в ответ.

По словам местной жительницы, подобное происходит не в первый раз. Она уже видела, как хозяин ранее пинал животное.

Петербуржцы уже написали заявление в полицию. В МВД после обращения отреагировали на ситуацию.

«Полицией приняты меры к поиску хозяина собаки. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение», – сообщается в публикации.

Помимо полиции, люди хотят обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру. Также они свяжутся с зоозащитными организациями, которые поспособствуют изъятию животного у владельца.

Ранее в Уфе мужчина избил щенка добермана и решил его усыпить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами