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На аналог лекарства от муковисцидоза пожаловались в прокуратуру и СК

РБК: пациенты пожаловались на аналог лекарства от муковисцидоза прокуратуре и СК
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Пациенты с муковисцидозом и их представители пожаловались на аналог лекарства от этого заболевания и попросили проверить законность его регистрации в России. Об этом сообщило РБК.

Они обратились с коллективной жалобой в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой из-за регистрации и закупки структурой Минздрава аргентинского препарата «Трилекса», который является аналогом американского «Трикафта».

Документ подписали 1,3 тыс. пациентов, большинство из которых являются подопечными фонда «Круг добра». Он закупает препараты детям, больным редкими заболеваниями.

Авторы жалобы требуют проверить законность регистрации в РФ «Трилексы», достоверность представленных документов при регистрации, сведений о его безопасности и эффективности, а также уточнить его взаимозаменяемость по отношению к оригинальному препарату.

16 декабря сообщалось, что в Геленджике родители 13-летней девочки с муковисцидозом вышли на одиночный пикет из-за смены оригинального препарата на «Трилекса».

Ранее россиянка с муковисцидозом впервые родила здорового младенца.

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