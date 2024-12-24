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Власти Эстонии решили не сносить памятник Барклаю-де-Толли в Тарту

Президент Эстонии сообщил, что власти не будут сносить памятник Барклаю-де-Толли
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Nina Alizada/Shutterstock/FOTODOM

Власти Эстонии пока не собираются сносить памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли в городе Тарту. Об этом в интервью гостелерадио ERR заявил президент республики Алар Карис.

«Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю-де-Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры <...>. Все-таки он отсюда родом», — сказал политик.

Он добавил, что решения о демонтаже монументов по политическим причинам нужно принимать с осторожностью.

Михаил Барклай де-Толли — российский фельдмаршал, герой войны 1812 года. Ряд историков полагает, что именно он был автором концепции «заманивания» войск Наполеона вглубь России, что в итоге привело к победе в войне, разгрому и бегству вражеской армии.

31 октября стало известно, что в Риге снесли установленный ему памятник, который располагался на площади Эспланады. После этого вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс заявил, что «Рига становится чище и латвийнее».

Ранее в Петербурге демонтировали памятник репрессированным полякам.

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