В Петербурге демонтировали памятник репрессированным полякам

В Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище демонтировали памятник репрессированным полякам, он оказался незаконным. Об этом сообщает «Фонтанка».

Относительно небольшая металлическая конструкция в виде символического креста была срезана и увезена в неизвестном направлении сотрудниками кладбища.

В комитете по промышленной политике Петербурга изданию сообщили, что она была незаконной и ее демонтаж был произведен в соответствии с действующим законодательством по охране памятников истории и культуры.

«Фонтанка» отмечает, что до лета 2023 года на этом месте стоял вполне законный каменный символический крест, который увезли на реставрацию после актов вандализма с использованием краски и падения дерева.

«Вернут ли его когда-либо на место и в какой срок — неизвестно», — указывает издание.

Незаконную же металлическую конструкцию убрали после того, как 30 октября на Левашовском кладбище прошли официальные мероприятия в честь Дня памяти жертв политических репрессий. Некие активисты стали протестовать против возложения цветов к памятнику полякам, говоря, что польские власти убирают советские памятники в своей стране.

13 октября сообщалось, что в подмосковном Подольске демонтировали скульптуру «Закон есть закон», незаконно установленную во дворе городского суда.

Ранее сообщалось, что в Риге планируют демонтировать памятник российскому фельдмаршалу Барклаю де Толли.