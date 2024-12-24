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Группу браконьеров с миллионным уловом краба задержали на Сахалине

На Сахалине поймали браконьеров с крабом на 1,3 млн рублей
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МВД России

На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, промышляющих незаконным выловом краба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, преступную схему организовал местный житель. Он привлек к ней супругу и знакомого.

«Мужчины поочередно выходили в море на резиновых лодках. С помощью запрещенного орудия лова они добывали краба. На территории земельного участка одного из злоумышленников было установлено самодельное оборудование для переработки продукции», — рассказала Волк.

Правоохранители задержали браконьеров с поличным. При них нашли около 200 штук ракообразных. Причиненный ущерб составил более 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Хабаровском крае поймали браконьеров с сотнями литров черной икры.

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