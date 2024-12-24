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Эксперт объяснил, смогут ли в России запретить звонки в мессенджерах

Аналитик Кусков: технически заблокировать звонки в мессенджерах несложно
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Global Look Press

Ввести в России блокировку на звонки в мессенджерах вполне возможно и технически не трудно, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. С учетом того, что этот функционал активно используют мошенники, в таком решении есть смысл, заявил он в беседе с RT.

Напомним, сообщалось, что на фоне использования мошенниками голосовых вызовов в мессенджерах, РКН и Минцифры планируют либо полностью запретить голосовые звонки в мессенджерах, либо блокировать заграничный голосовой трафик. На сегодняшний день доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, причем, по данным экспертов, 70% из них поступают из-за границы.

Если запрет на звонки введут, то пользователи смогут в мессенджерах обмениваться лишь текстовыми сообщениями, что значительно минимизирует количество мошеннических схем, отметил эксперт. Часто россиянам звонят с помощь таки приложений лже-операторы сотовой связи, сообщая о якобы прекращении контракта, хотя вызов при этом идет из Омана, Саудовской Аравии и так далее.

«Если брать голосовые вызовы в мессенджерах, то тоже звонки идут не только из разных регионов России, но и из других стран, — добавил Кусков. — Поэтому все-таки самое главное — снизить этот контакт, который есть между злоумышленниками и возможной жертвой».

До этого глава РКН Андрей Липов отметил, что к иностранным мессенджерам хотят выдвинуть комплекс требований для защиты граждан от мошенников. Предполагается, что пользователи смогут самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков. А пока требование не будет выполнено, звонить через мессенджер запретят.

Ранее юрист предупредил об опасности звонков в мессенджере с номера 900.

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