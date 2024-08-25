Юрист предупредил об опасности звонков в мессенджере с номера 900

Мошенники научились звонить с мессенджера Viber, подделывая вызовы с номера Сбербанка 900. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».

Когда жертва отвечает на звонок, мошенник выдает себя за представителя Сбербанка и сообщает о «сбое» в работе онлайн-приложения банка. Он предлагает дождаться «оператора», который затем задает несколько вопросов о подозрительных переводах и звонках. После этого злоумышленник рекомендует переустановить банковское приложение, не давая при этом возможности проверить его личность, ссылаясь на риск потери доступа к денежным средствам.

Согласие на такую «переустановку» чревато потерей аккаунта на Госуслугах и доступа к мессенджерам. В них начнут приходить просьбы о переводе денег на поддельную именную карту или якобы безопасный счет, а также вредоносные ссылки.

До этого в Роскачестве сообщили, что мошенники стали обманывать россиян через родительские чаты школьников в Telegram и «ВКонтакте». Злоумышленники размещают в группах родителей ссылки, по которым якобы можно оформить заявку на выплаты к школе. На открывшейся странице предлагается заполнить данные банковской карты и номер телефона. Таким образом мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе деньги со счета.

Ранее мошенники украли деньги пользователей официального криптокошелька в Telegram.