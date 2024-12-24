Мигранты, избившие фельдшеров скорой помощи в Уфе, отправились в колонию

В Уфе вынесли приговор иностранцам, которые избили фельдшеров скорой помощи, пытавшихся разнять драку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, трое мигрантов, которые участвовали в драке, получили наказания. Каждому из них назначили от одного до двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел возле бара «Тет-а-тет» на улице Аксакова осенью 2023 года. Вечеринка большой компании в какой-то момент перетекла в конфликт, и между посетителями началась потасовка. Медики, увидевшие происходящее, решили разнять дерущихся, однако в результате сами пострадали от побоев. Один из фельдшеров получил перелом лодыжки. Кроме того, злоумышленники разбили окна машины скорой помощи.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи и стал фигурантом дела. 28-летнюю медика госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее пьяный пациент напал на медсестру в барнаульской больнице.