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Россиянин поджег машину экс-возлюбленной, не желая платить алименты на сына

В Иркутской области мужчина поджег машину бывшей из-за алиментов на сына

В Иркутской области 36-летний мужчина поджег машину 43-летней экс-возлюбленной, не желая платить алименты на сына. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел возле одного из многоквартирных домов в городе Ангарске. Мужчина поджег стоявший там автомобиль «Ниссан Латио». Хозяйка увидела полыхающую машину, когда ее уже тушили пожарные.

Хозяйка автомобиля обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался экс-возлюбленный женщины.

Задержанный пояснил, что с помощью поджога решил отомстить матери своего сына за то, что та подала документы на выплату алиментов на ребенка. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, оценили в 150 тысяч рублей. Помимо возмещения средств ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянин трижды сменил фамилию, чтобы не платить долги.

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