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Россиянин трижды сменил фамилию, чтобы не платить долги

В Волгограде мужчина трижды сменил фамилию, скрываясь от приставов
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Михаил Мордасов/РИА Новости

В Волгограде приставы разыскали должника, который накопил 80 тысяч рублей штрафов и трижды менял фамилию. Об этом сообщает УФССП региона.

Житель Волгограда не платил налоги, штрафы ГАИ, не возвращал долг кредитору и скрывался от приставов. За короткий срок россиянин трижды сменил фамилию, чтобы его не смогли отыскать.

Однако долго скрываться от приставов ему не удалось: установив последнюю фамилию должника, приставы успели наложить арест на все его счета. Оставшись без денег, волгоградец сам пришел в отделение ФССП и в тот же день полностью оплатил задолженность.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее под Калининградом мужчина залез под обшивку потолка, прячась от приставов.

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