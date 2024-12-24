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Врач перечислил симптомы эхинококкоза

Инфекционист Неронов: заметное похудение является симптомом эхинококкоза
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Одним из симптомов эхинококкоза, возникающего в результате инфицирования ленточным червем из рода Echinococcus, является заметное похудение. Об этом сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с «Известиями».

Также среди симптомов специалист выделил кашель и одышку, тошноту, боли в правом подреберье, увеличение размеров печени и желтуху при ее поражении.

«Основная причина заражения связана с проглатыванием яиц этого паразита, которые выделяются с фекалиями инфицированных собак и могут длительное время сохраняться в почве, воде или на продуктах питания», — рассказал Неронов.

Заразиться яйцами паразита можно из-за немытых рук, через зараженные воду и пищу, контакт с больными животными. Также представляет опасность зараженное личинками мясо инфицированных животных, уточнил Неронов.

На стадии личинок ленточные черви образуют кисты в разных органах человеческого тела, что и вызывает данное заболевание, добавил эксперт.

В начале декабря сообщалось, что в России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки. Соответствующие поправки в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» готовит Минсельхоз. В случае обнаружения опасных живых паразитов и их личинок в рыбе продукцию рекомендовано заморозить или применить к ней другие методы, гарантирующие ее безопасность для потребителей.

Ранее из печени 19-летней россиянки достали клубок червей.

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