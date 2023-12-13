Из печени 19-летней россиянки достали клубок червей

В Казани врачи вытащили из 19-летней пациентки клубок червей, которые ели ее печень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, девушка обратилась в Республиканскую клиническую больницу и пожаловалась на сильную боль в области живота. Врачи обследовали пациентку и обнаружили скрутившихся в кисту размером 15 на 20 сантиметров паразитов в ее печени.

Сначала медики назначили россиянке химиотерапию, а через три месяца провели операцию по удалению клубка червей. Оказалось, что паразиты значительно «подъели» печень девушки. Вместе с ними пришлось удалить почти треть органа.

До этого в Подмосковье врачи удалили у 53-летний пациентки 20-сантиметровую кисту яичника. Женщина также периодическим жаловалась на боли в животе.

Ранее в Башкирии врачи извлекли ленточного червя из печени пациентки.