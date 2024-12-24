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В Хакасии задержали начальника цеха после взрыва на предприятии

СК: в Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Абакане — столице Хакасии — задержали начальника сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш» после взрыва на заводе. Об этом сообщается в Telergam-канале Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш» задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, 23 декабря в сборочном цехе завода при сварке резервуара для воды произошел взрыв сжатого воздуха, находившегося в емкости. В результате происшествия четырех работников госпитализировали, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел «в результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ». Следователи СК России уже осмотрели место происшествия, а также изъяли необходимую документацию предприятия.

Накануне по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Абакане.

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