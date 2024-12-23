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СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заводе в Абакане

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взрыве газа на заводе в Абакане. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по факту гибели двух и травмирования нескольких сотрудников ОАО «Абаканский опытно-механический завод» в возрасте от 28 лет до 51 года (ч. 3 ст. 216 УК РФ) из-за нарушения правил безопасности при ведении газоопасных работ.

По данным СК, 23 декабря сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории абаканского завода. При сварке резервуара для воды произошел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди.

По словам заместителя главы Хакасии Юрия Курлаева, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают гражданам всю необходимую помощь.

Также Курлаев подчеркнул, что правительство республики намерено оказать родным и близким пострадавших всю необходимую помощь.

Ранее в Чечне произошел взрыв газа в жилом доме.

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