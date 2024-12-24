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Малышева рекомендовала россиянам обследовать желчный пузырь перед Новым годом

Малышева посоветовала сделать УЗИ желчного пузыря перед Новым годом
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Перед Новым годом следует провести ультразвуковое исследование желчного пузыря. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Пока у нас есть последние дни (перед новогодними праздниками. — «Газета.Ru»), надо сделать УЗИ: посмотреть, нет ли у вас камней в желчном пузыре», — посоветовала она.

При поступлении в организм пищи камень в желчном пузыре может закрыть проток для ферментов поджелудочной железы, рассказала Малышева. Это может привести к панкреонекрозу — разрушению поджелудочной железы, предупредила врач.

Также диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что даже однократное переедание в новогодние праздники может привести к плохому самочувствию, нарушению функции органов желудочно-кишечного тракта или к обострению хронических заболеваний, что требует незамедлительного обращения к специалисту. Диетолог уточнила, что полностью отказываться от праздничного угощения не следует, но необходимо соблюдать меру.

Ранее врач рассказал, сколько можно хранить новогодние салаты.

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