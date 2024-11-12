Три белых медведя пытались вломиться в дом вахтовиков на Ямале

Белые медведи вышли в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении на Ямале, хищники обследовали территорию и пытались проникнуть в бытовку через окно. Об этом сообщается в группе «Ямал» во «ВКонтакте».

Названных гостей вахтовики сняли на видео, три белых медведя бродили по территории вахтового поселка. Агрессии к людям хищники не проявляли. Один из мужчин, снимавший зверей через открытое окно, заинтересовал косолапых, но окно удалось закрыть, и медведи остались ни с чем.

Животные улеглись на снег и постарались дождаться, когда добыча выйдет из вагончика, а после покинули территорию городка.

До этого сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь устроил охоту на людей, хищник погнался за нартами оленевода и разгромил чум. В какой-то момент зверь отвлекся на стадо оленей, мужчине удалось добраться до чума, забрать жену и спастись в соседнем стойбище. Хищник полностью разгромил жилище, съел все припасы, растерзал несколько оленей. О произошедшем мужчина сообщил в экстренные службы.

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