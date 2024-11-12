Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три белых медведя пытались вломиться в дом вахтовиков на Ямале

На Ямале три белых медведя пришли в вахтовый поселок и попали на видео

Белые медведи вышли в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении на Ямале, хищники обследовали территорию и пытались проникнуть в бытовку через окно. Об этом сообщается в группе «Ямал» во «ВКонтакте».

Названных гостей вахтовики сняли на видео, три белых медведя бродили по территории вахтового поселка. Агрессии к людям хищники не проявляли. Один из мужчин, снимавший зверей через открытое окно, заинтересовал косолапых, но окно удалось закрыть, и медведи остались ни с чем.

Животные улеглись на снег и постарались дождаться, когда добыча выйдет из вагончика, а после покинули территорию городка.

До этого сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь устроил охоту на людей, хищник погнался за нартами оленевода и разгромил чум. В какой-то момент зверь отвлекся на стадо оленей, мужчине удалось добраться до чума, забрать жену и спастись в соседнем стойбище. Хищник полностью разгромил жилище, съел все припасы, растерзал несколько оленей. О произошедшем мужчина сообщил в экстренные службы.

Ранее пьяная свинья устроила погром в гараже американской семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами