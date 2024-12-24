Праздничное настроение ощущают лишь треть россиян

За неделю до Нового года праздничное настроение уже появилось у 3 из 10 россиян. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Новогоднее настроение уже есть у 31% россиян. Еще 8% имитируют его ради близких: «Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники Нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят мир». 48% респондентов не скрывают отсутствие новогоднего настроения: «Пока не хватает времени на это».

Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового года уже появилось (36% против 25% соответственно). В предвкушении праздника уже пребывает и каждый третий россиянин до 35 лет: «Новый год — это всегда новые возможности!»

Ранее эксперт объяснила, почему новогодние каникулы нельзя сокращать.