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Ученые выяснили, могут ли супервулканы вызвать новый ледниковый период на Земле

Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию

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Tonga Meteorological Services/EYEPRESS/Reuters

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке оценили последствия возможного извержения супервулкана для климата Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Climate.

Супервулканами называют вулканы огромной мощности, которые образуются в результате длительного накопления магмы под землей. Они извергаются очень редко, но каждое такое событие может привести к катастрофическим последствиям.

Например, взрыв супервулкана Тоба в Индии 75 тыс. лет назад вызывал резкое похолодание на планете из-за колоссального количества пепла и газов, попавших в атмосферу. Считается, что привело к массовому вымиранию животных, растений и значительной части человечества.

Согласно предыдущим исследованиям, потенциальные оценки понижения температуры из-за вулканической зимы варьировались от 2 °C до 8 °C.

В новом исследовании ученые с помощью компьютерного моделирования воссоздали последствия катастрофы, подобной извержению горы Тоба. Расчеты показали, что даже при самом мощном взрыве на Земле похолодает не более чем на 1,5 °C.

По словам специалистов, расхождение в оценках температуры обусловлены переменной, которую очень сложно определить: размером частиц серы, которые попадут в атмосферу при суперизвержении.

Моделируя суперизвержения с использованием различных размеров частиц, исследователи обнаружили, что они могут быть неспособны изменить глобальную температуру значительно больше, чем крупнейшие извержения современности. Например, взрыв горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году привел к падению глобальной температуры примерно на 0,5 °C в течение двух лет.

Ученые отметили, что их результаты говорят о низкой эффективности геоинженерных проектов, идея которых заключается в попытке воссоздать условия вулканической зимы с помощью распыления в атмосфере аэрозолей на основе серы.

Ранее ученые назвали мощнейшее извержение вулкана в истории человечества.

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