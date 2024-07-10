Рассекречены новые документы о переговорах Ельцина и Клинтона по НАТО

В 1997 году президент США Билл Клинтон уверял российского коллегу Бориса Ельцина, что НАТО не угрожает РФ. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, которые приводит РИА Новости.

«Я пытаюсь создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы», — подчеркнул президент США на встрече в Белом доме.

При этом Клинтон отметил, что для создания новой России будет опасным, если США публично допустят возможность вступления в альянс бывших республик СССР, однако подчеркнул, что он категорически настроен против ограничений на вступление в него для каких-то стран.

До этого стало известно о желании Ельцина добиться вступления РФ в НАТО при первом же расширении. По мнению Ельцина, после России должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Ответ Билла Клинтона на это предложение был очень сдержанным и не упоминал идею создания объединения стран или членства России в НАТО.

Ранее Клинтон признался, что еще в 2011 году считал СВО неизбежной.