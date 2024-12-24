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Соцсеть Х назвала лучший мем года

Соцсеть X назвала детеныша карликового бегемота Му Ден лучшим мемом 2024 года
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Petr David Josek/AP

Детеныш карликового бегемота по имени Му Ден удостоился титула «лучшего мема» 2024 года в социальной сети X. Об этом пишет РИА Новости.

«Поздравляем Му Ден с тем, что она стала нашим лучшим мемом года», – говорится в официальном заявлении.

К объявлению прикреплена инфографика, показывающая, что на платформе X в 2024 году было опубликовано более 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Ден.

Родившись 10 июля 2024 года у карликовых бегемотов Тони и Джоны, Му Ден быстро покорила сердца пользователей социальных сетей после того, как зоопарк Кхао Кхео в Таиланде поделился ее фотографиями.

В ноябре Му Дэн выбрала победителя президентских выборов в США. Бегемотихе предложили выбрать один из двух фруктовых тортов, на каждом из которых были написаны имена кандидатов в президенты Штатов. Животное подошло к лакомству с надписью «Дональд Трамп» и выбрало это блюдо.

Ранее на Елену Хангу напал бегемот.

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