Карликовый бегемот выбрал победителя на выборах США

Знаменитая самка карликового бегемота из Таиланда Му Дэн выбрала победителя президентских выборов в США. Об этом сообщает The Independent.

Бегемотихе предложили выбрать один из двух фруктовых тортов, на каждом из которых были написаны имена кандидатов в президенты Штатов. Животное подошло к лакомству с надписью «Дональд Трамп» и выбрало это блюдо.

После «выборов» Му Дэн стала звездой интернета. Опубликованное видео снималось 4 ноября. На нем видно, как другой бегемот, отдыхавший рядом, подошел к блюду с «Харрис» и стал есть его.

«Конечно, трехмесячный бегемот не является гражданином Америки... поэтому она не может голосовать. Однако ее прогноз появился, когда результаты общенационального опроса показали, что два кандидата идут ноздря в ноздрю на выборах 2024 года», — пишет интернет-издание.

В США начались выборы президента. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Опросы, которые проводят СМИ, например, The Guardian, демонстрируют, что кандидаты показывают равную результативность.

Ранее Илон Маск заявил, что после победы Камалы Харрис власти США заблокируют социальную сеть Х.