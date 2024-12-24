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Экс-мэр Сочи и его жена отрицают причастность ко второму уголовному делу

Адвокат Миронов: Копайгородский и его жена отрицают причастность к новому делу
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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина отрицают свою причастность ко второму уголовному делу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Иван Миронов.

По словам юриста, на текущий момент экс-мэру Сочи и его супруге не предъявили официальных обвинений. Также в их отношении не проводились следственные действия, отметил Миронов.

Накануне на официальном сайте МВД России появилась информация, согласно которой Копайгородский стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством.

В сентябре 2024 года экс-чиновника арестовали в рамках уголовного дела об особо крупной растрате. При этом его супругу отправили под домашний арест. Им вменили хищение двух земельных участков, общая стоимость которых составляет 3,7 млн рублей.

Ранее суд отказался снимать домашний арест с жены экс-мэра Сочи.

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