Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянину грозит смертная казнь за наркоторговлю в Индонезии

Арестованному за торговлю наркотиками на Бали россиянину грозит смертная казнь
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Индонезийская полиция задержала на острове Бали гражданина России Евгения Карамышева за попытку распространения наркотиков, ему грозит смертная казнь. Об этом сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.

33-летний россиянин был арестован при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Правоохранители предполагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников.

Во время обыска его съемной комнаты полицейские обнаружили и другие наркотики, в том числе 24 упаковки гашиша, 10 пакетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, метамфетамина, метилендиоксиметамферамина и кокаина.

Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако он утверждает, что его роль ограничивалась лишь их получением и распространением.

Индонезийские полицейские заявили, что продолжают расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать организаторов действовавшей более года преступной сети.

В соответствии с местными законами россиянину грозит до 20 лет лишения свободы или смертная казнь.

15 мая сообщалось, что на Бали задержали россиянина, работающего в нарколаборатории.

Ранее россиянин пришел на суд с наркотиками в кармане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами