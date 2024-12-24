Россиянину грозит смертная казнь за наркоторговлю в Индонезии

Арестованному за торговлю наркотиками на Бали россиянину грозит смертная казнь

Индонезийская полиция задержала на острове Бали гражданина России Евгения Карамышева за попытку распространения наркотиков, ему грозит смертная казнь. Об этом сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.

33-летний россиянин был арестован при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Правоохранители предполагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников.

Во время обыска его съемной комнаты полицейские обнаружили и другие наркотики, в том числе 24 упаковки гашиша, 10 пакетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, метамфетамина, метилендиоксиметамферамина и кокаина.

Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако он утверждает, что его роль ограничивалась лишь их получением и распространением.

Индонезийские полицейские заявили, что продолжают расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать организаторов действовавшей более года преступной сети.

В соответствии с местными законами россиянину грозит до 20 лет лишения свободы или смертная казнь.

15 мая сообщалось, что на Бали задержали россиянина, работающего в нарколаборатории.

Ранее россиянин пришел на суд с наркотиками в кармане.