Россияне активно берут подработки в декабре, чтобы отдохнуть на праздниках

По данным опроса Консоль.Про, 26% россиян, занятых на подработках в канун Нового года, планируют получить дополнительно к основному заработку более 40 тысяч рублей. «Газета.Ru» ознакомились с результатами исследования.

Чтобы заработать больше к праздникам, 44% опрошенных россиян берут дополнительные задачи. Половина (50%) респондентов отметили, что их траты на подготовку к Новому году увеличились по сравнению с 2023 годом. Четверть респондентов сообщили, что их расходы остались на прежнем уровне. В то же время каждый шестой (16%) отметил снижение трат.

На вопрос о новогодних подработках треть россиян (32%) отмечают, что выполняют сверхурочные задачи в своих компаниях, а почти каждый восьмой (12%) устраивается дополнительно на временные позиции в другие компании. Более трети респондентов (35%) помимо основной работы в конце года выполняют задачи на фрилансе, чтобы заработать больше.

Среди россиян, занятых на подработках в декабре, 49% отмечают, что выходят на работу по совместительству в вечернее время или в выходные дни. При этом доля россиян, работающих в таком формате, выросла на 8% по сравнению с 2023 годом. В то же время на январских праздниках доля россиян, подрабатывающих днем, значительно сократилась: если в 2023-м этот показатель составлял 44%, то в 2024 году — лишь 21%.

Главной мотивацией для подработок стали новогодние подарки для близких. Большинство россиян (37%) планирует потратить заработанные средства именно на них. По сравнению с 2023 годом доля таких россиян увеличилась на 15%. Интересно, что треть (33%) работают ради формирования накоплений, 26% — для комфортной жизни в январе, а 17% — для компенсации расходов на праздники.

В среднем траты на подарки для одного человека в 2024 году варьируются от 2 тысяч до 6 тысяч рублей. Каждый пятый (22%) респондент планирует потратить менее 2 000 рублей на один подарок, еще по 28% — от 2 000 до 4 000 рублей и от 4 000 до 6 000 рублей. Только десятая часть опрошенных (12%) рассчитывает потратить свыше 8 000 рублей.

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