Девушка с синдромом преждевременного старения умерла в возрасте 19 лет

В ЮАР в 19 лет скончалась девушка с синдромом преждевременного старения

Жительница ЮАР Беандри Буйсен, страдавшая от прогерии (синдрома преждевременного старения), ушла из жизни в возрасте 19 лет. Об этом сообщает издание People.

«С большим сожалением сообщаем о смерти Беандри Буйсен, одной из самых любимых и вдохновляющих молодых женщин Южной Африки», — отметила ее мать Би Буйсен.

Известно, что Беандри была последней в ЮАР, кто страдал от прогерии. Этот синдром (синдром Хатчинсона-Гилфорда) встречается у одного из восьми миллионов новорожденных. На планете зарегистрировано около 130 случаев классической прогерии, из которых четыре зафиксированы в Италии. Без медицинского вмешательства продолжительность жизни людей с данным синдромом не превышает 13,5 года.

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