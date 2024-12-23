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Девушка с синдромом преждевременного старения умерла в возрасте 19 лет

В ЮАР в 19 лет скончалась девушка с синдромом преждевременного старения
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Bea Booysen/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница ЮАР Беандри Буйсен, страдавшая от прогерии (синдрома преждевременного старения), ушла из жизни в возрасте 19 лет. Об этом сообщает издание People.

«С большим сожалением сообщаем о смерти Беандри Буйсен, одной из самых любимых и вдохновляющих молодых женщин Южной Африки», — отметила ее мать Би Буйсен.

Известно, что Беандри была последней в ЮАР, кто страдал от прогерии. Этот синдром (синдром Хатчинсона-Гилфорда) встречается у одного из восьми миллионов новорожденных. На планете зарегистрировано около 130 случаев классической прогерии, из которых четыре зафиксированы в Италии. Без медицинского вмешательства продолжительность жизни людей с данным синдромом не превышает 13,5 года.

В конце ноября пенсионер из Бразилии Жоау Мариньо Нето стал самым старым мужчиной в мире — ему исполнилось 112 лет. Жоау считает секретом своего долголетия окружение хорошими людьми и близкими. Несмотря на трудные времена, включая сильные засухи, он сумел построить финансово стабильную жизнь, накопив значительные активы.

Ранее ученые рассказали, как определить уровень старения организма.

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